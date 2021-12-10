Парковку запретят на 40 улицах Нижнего Новгорода до 13 декабря

В Нижнем Новгороде продолжаются снегоуборочные работы, поэтому автомобилистам временно запретили останавливаться и парковать машины на 40 улицах, чтобы не мешать дорожной технике. Об этом сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.

В период с 21:00 9 декабря до 09:00 13 декабря оставлять автомобили нельзя на площадях Минина и Пожарского, Горького, Свободы, Лядова и Сенной, а также на следующих набережных: Нижне-Волжской, Верхне-Волжской, Волжской, Федоровского и Лыковая Дамба.

Парковаться также нельзя на Зеленском и Георгиевском съездах, Чернопрудском переулке и улицах Минина, Варварской, Алексеевской, Октябрьской, Грузинской, Ошарской, Максима Горького, Ильинской, Пискунова, Звездинка, Почаинская, Рождественской, Заломова, Большая Печерская, Ульянова (на участке от площади Минина и Пожарского до Пискунова), Студеной, Маслякова, Ковалихинской, Большой Покровской, Суетинской, Ванеева, Стрелка, Совнаркомовской, Самаркандской, Керченской и Бетанкура.

Уже известно, что на время действия ограничений на данной территории будут установлены временные дорожные знаки и информационные аншлаги.

Водителям следует быть предельно внимательными на дорогах.

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