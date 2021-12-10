Свет отключат частично в двух районах Нижнего Новгорода 10 декабря

Отключение электроэнергии запланировано по некоторым адресам в двух районах Нижнего Новгорода 10 декабря. Об этом сообщается на сайте городского Управления ГО и ЧС.

В Нижегородском районе электричество отключат в доме № 14/1 по улице Лопатина и в доме № 19/1 на Казанском шоссе. Света не будет до 17 часов.

В Московском районе отключение электроэнергии запланировано на проспекте Героев в доме №23. Жильцам указанного адреса придется посидеть без света с 10 до 17 часов.

В это время будут проводиться работы на системах ЖКХ.