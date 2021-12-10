Подозреваемый в коррупции гендиректор АО «Транснефть - Верхняя Волга» заключен под стражу

Фото с обысков у подозреваемого. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Генеральный директор АО «Транснефть - Верхняя Волга» Юрий Левин, подозреваемый в коррупции, заключен под стражу решением суда. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Нижегородской области.

О том, что руководителя крупной нефтетранспортирующй компании задержали за многомиллионные взятки, СК опубликовал накануне. По версии следствия, с 2017 года и по нынешнее время Левин организовал группу из подчиненных сотрудников, которые брали взятки с коммерческих организаций, сотрудничавших с АО «Транснефть - Верхняя Волга» по договорам подрядных работ.

- Согласно разработанной схеме, участники группы получали в виде взяток 5-10% от суммы заключенных контрактов, - пояснили в Следственном комитете.

Преступные действия гендиректора были пресечены сотрудниками регионального Управления ФСБ и службой безопасности ПАО «Транснефть».Возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере». Свою вину Юрий Левин не признал, с занимаемой должности был уволен.

В тот же день АО «Транснефть - Верхняя Волга» сообщило о назначении на должность генерального директора Виктора Александрова.