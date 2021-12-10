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Общество10 декабря 2021 5:51

11-летний мальчик, пропавший на Автозаводе после школы, найден живым

Его удалось найти ближе к полуночи
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
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11-летний мальчик Женя Б., пропавший в Автозаводском районе 9 декабря, найден живым. Ребенка удалось обнаружить ближе к полуночи, сообщает поисково-спасательная группа «Рысь».

Мальчик пропал днем: около 14 часов он вышел из школы №190 на улице Пермякова и пропал. Когда ребенок и к вечеру не вернулся домой, родители забили тревогу и обратились в полицию и к волонтерам. Тревоги добавлял тот факт, что прямо через дорогу от школы находится озеро.

Около одиннадцати часов вечера был организован сбор на поиск, а уже меньше чем через час поисковики сообщили, что ребенок нашелся.

- Найден, жив, - написали они в соцсети. Где находился мальчик все это время, не уточняется.