11-летний мальчик, пропавший на Автозаводе после школы, найден живым

11-летний мальчик Женя Б., пропавший в Автозаводском районе 9 декабря, найден живым. Ребенка удалось обнаружить ближе к полуночи, сообщает поисково-спасательная группа «Рысь».

Мальчик пропал днем: около 14 часов он вышел из школы №190 на улице Пермякова и пропал. Когда ребенок и к вечеру не вернулся домой, родители забили тревогу и обратились в полицию и к волонтерам. Тревоги добавлял тот факт, что прямо через дорогу от школы находится озеро.

Около одиннадцати часов вечера был организован сбор на поиск, а уже меньше чем через час поисковики сообщили, что ребенок нашелся.

- Найден, жив, - написали они в соцсети. Где находился мальчик все это время, не уточняется.