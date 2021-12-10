Число пострадавших в ДТП с автобусом в Ардатовском районе увеличилось до десяти

Автобус с пассажирами влетел в КАМАЗ. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Количество пострадавших в ДТП с автобусом в Ардатовском районе увеличилось до десяти человек. Все они были доставлены в больницу скорой медицинской помощи Арзамаса. Об этом сообщил в своем Instagram министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

- Все обратившиеся осмотрены, обследованы, в госпитализации не нуждались, направлены на амбулаторное лечение по месту жительства, - написал министр.

ДТП с участием автобуса произошло накануне вечером в шести километрах от поселка Идеал в Ардатовском районе. Там ПАЗик вылетел на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с КАМАЗом. В момент аварии в салоне автобуса находились 17 пассажиров.

- Водитель автобуса при движении на спуск, выполняя левый поворот, выбрал скорость, не соответствующую дорожным условиям, что привело к заносу автобуса на встречную полосу, где он столкнулся с грузовиком, - рассказали в пресс-службе МВД.

Водитель автобуса получил травмы, не совместимые с жизнью, и скончался до приезда скорой.

Прокуратура начала проверку по факту произошедшей аварии.