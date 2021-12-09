ВТБ в Нижнем Новгороде планирует выдавать удаленно каждый второй кредит наличными в 2022 году

По итогам 11 месяцев этого года ВТБ в Нижегородской области оформил 24,2 тысячи кредитов наличными на сумму 15,4 млрд рублей. Доля онлайн-кредитования с начала года уже выросла в банке в 1,5 раза, а в следующем году ВТБ планирует выдавать удаленно каждый второй потребительский кредит. Клиенты ВТБ увеличивают спрос на кредиты в цифровых каналах, которые позволяют получить финансирование быстрее и без лишнего посещения офиса. «В сфере финансовых услуг происходит постепенный переток операций клиентов в онлайн. Пандемия только ускорила эту тенденцию. Все больше клиентов оформляют кредиты через цифровые каналы, поэтому мы уделяем особое внимание удобству и скорости процесса одобрения и выдачи кредита. В следующем году мы планируем выдавать уже более половины кредитов наличными полностью без посещения офиса. Для нас крайне важно учитывать комфортную долговую нагрузку заемщиков, обеспечивая их средствами для решения любых финансовых вопросов, но при этом не допуская закредитованности граждан», - комментирует Евгений Благинин, начальник управления «Потребительского кредитования» ВТБ. Кредиты наличными в этом году стали одним из самых востребованных продуктов у населения. В ноябре объем выдач в этом сегменте у подразделения ВТБ в Нижегородской области составил 1,3 млрд рублей, что на треть превышает показатель ноября прошлого года. За 11 месяцев клиенты банка увеличили спрос на кредиты в 1,6 раз по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Портфель ВТБ по итогам ноября превысил 1,8 трлн рублей, показав рост с начала года на 25%. Кредит наличными в ВТБ доступен в размере от 30 тысяч до 7 млн рублей на любые цели сроком до семи лет. Оформить заявку клиенты могут на сайте банка или в мобильном приложении ВТБ Онлайн, в контакт-центре или офисе ВТБ.