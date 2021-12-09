В Дзержинске 350 кубометров снега уже вывезено на загородный полигон

С 10 декабря и в предстоящие выходные по прогнозам синоптиков в Дзержинске ожидается значительное понижение температуры воздуха до -20 градусов. Снегопад прекратится, но коммунальные службы продолжат работу по уборке, вывозу снега и предупреждению угроз, связанных с гололедицей.

«Снег ждали, по снегу соскучились и к нему готовились. Первый снегопад стал серьезной проверкой для всех коммунальщиков, их готовности к зимнему сезону. Считаю, что полосу снегопада прошли достойно, обеспечив жителям привычный темп жизни. Судя по прогнозам метеорологов, зима дает нам возможность воспользоваться перерывом в осадках для наведения полного порядка на улицах города и поселков. Теперь основная роль будет за героями зимы – дворниками, которым предстоит вручную завершить работу по уборке снега с остановочных площадок, с парковых дорожек, от границ пешеходных переходов. Из-за перепада температур возможен гололед. С ним тоже будем бороться, но призываю и вас быть аккуратнее», - подчеркнул глава города Дзержинска Иван Носков.

Сегодня в течение дня на городских и поселковых дорогах продолжают работать снегоуборочная техника в количестве свыше 30 единиц, а также 140 рабочих. Дополнительно задействованы техника и персонал управляющих компаний и ТСЖ, а также спецтехника Главного управления автомобильных дорог. С 10 декабря в городе начнется активная обработка пешеходных дорожек парков, остановок общественного транспорта и тротуаров пескосоляной смесью для предотвращения травматизма.

«После завершения основной расчистки дорог у нас появится возможность перенаправить основные силы на вывоз снега за пределы города на полигон. За истекшую ночь из города уже вывезено порядка 350 кубометров снега, и работа эта будет продолжаться. Установившуюся морозную бесснежную погоду будем использовать максимально эффективно», - отметил заместитель главы города Денис Дергунов.

Глава Дзержинска также призвал управляющие компании активизировать работу по расчистке снега и в кратчайшие сроки привести в порядок подведомственные им территории, в том числе убрать снег с козырьков подъездов.

За истекшие двое суток в Дзержинске количество обращений в травмпункт не увеличилось. В связи с резким температурным перепадом от небольших плюсовых значений до отрицательных советуем пешеходам соблюдать осторожность. Рекомендуем водителям выбирать правильный скоростной режим и быть внимательными к временным дорожным знакам: на проезжих частях у остановок общественного транспорта и пешеходных переходов работают дворники.