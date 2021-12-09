Зимние каникулы в школах Нижнего Новгорода рекомендовано начать 27 декабря

Зимние каникулы не будут продлены и составят 14 дней. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Школы Нижнего Новгорода самостоятельно определят сроки проведения зимних каникул в учебном сезоне 2021-2022 года. Об этом «КП-Нижний Новгород» сообщили в департаменте образования городской администрации.

- Вместе с тем, городской департамент образования рекомендует общеобразовательным учреждениям Нижнего Новгорода в 2021-2022 учебном году организовывать зимние каникулы с 27 декабря по 9 января, включительно, - добавили в департаменте.

То есть, зимние каникулы не будут продлены и составят 14 дней.

Напомним, что в этом году неделя перед осенними каникулами была не учебной, а сами каникулы совпали с объявленными в регионе нерабочими днями. Таким образом, дети не посещали школы две недели.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области зарегистрировано 23 случая гонконгского гриппа. Особенно он опасен для детей.