В 2022 году на базе нижегородских школ планируется организовать 90 спортивных клубов

Члены постоянной комиссии городской Думы по социальной политике на заседании 9 декабря 2021 года обсудили развитие школьного спорта в Нижнем Новгороде. Вопрос был включен в повестку заседания по инициативе заместителя председателя комиссии Владимира Поддымникова-Гордеева.

Как сообщил директор департамента образования администрации города Владимир Радченко, в настоящее время в общеобразовательных организациях Нижнего Новгорода работают 718 спортивных секций, в которых занимаются 22 тысячи 645 учащихся. По его словам, в 2021 году в Единый Всероссийский перечень школьных спортивных клубов городом внесено 19 клубов, еще 71 находится в стадии подготовки. В 2022 году на базе нижегородских школ планируется организовать 90 спортивных клубов.

Владимир Радченко также отметил, что в рамках Федерального проекта «Успех каждого ребенка» в системе городского школьного образования реализуется 141 физкультурно-спортивная программа. В этих секциях занимается почти 6 тысяч школьников.

Директор департамента физической культуры и спорта администрации города Антон Ермаков добавил, что для развития школьного спорта по календарному плану физкультурных и спортивных мероприятий проводятся Чемпионат Школьной баскетбольной лиги «КЭС-Баскет», соревнования по мини-футболу в рамках Всероссийского проекта «Мини-футбол в школу», «Городская школьная лига» в рамках проекта «Волейбол в школу», Первенство города по шахматам, футболу и хоккею, соревнования «Чудо-шашки».

Антон Ермаков пояснил, что на данный момент департаментом физической культуры и спорта прорабатывается вопрос проведения части соревнований на открытых спортивных площадках для увеличения возрастных категорий участвующих и, следовательно, их числа.

«В настоящее время ведется совместная работа Нижегородского отделения Федерации школьного спорта с департаментами образования и физической культуры и спорта по созданию школьных спортивных клубов и формированию школьных спортивных лиг по популярным видам спорта. Проводится систематизация мероприятий в рамках работы школьных спортивных клубов. 2022 год покажет ее результаты», – подвел итоги заседания комиссии Владимир Поддымников-Гордеев.