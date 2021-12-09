Предложения депутатов городской Думы учтены в проекте бюджета Нижнего Новгорода на 2022 год

Депутаты городской Думы на совместном заседании постоянных комиссий 9 декабря 2021 года поддержали проект бюджета Нижнего Новгорода на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов.

Председатель городской Думы Олег Лавричев отметил, что проект главного финансового документа города был предварительно рассмотрен на заседаниях всех постоянных комиссий. «Итоги рассмотрения, в соответствии с Положением о бюджетном процессе, были направлены председателем постоянной комиссии по бюджетной, финансовой и налоговой политике Марком Самуиловичем Фельдманом в администрацию города», – сообщил спикер Думы.

Директор департамента финансов Юрий Мочалкин сообщил, что на каждое предложение депутатов, высказанное в ходе заседаний постоянных комиссий, были направлены мотивированные ответы. «В целом большая часть предложений учтена главными распорядителями бюджетных средств при составлении сводной бюджетной росписи, то есть при распределении средств по конкретным получателям. Остальные предложения будут в приоритетном порядке рассмотрены в течение 2022 года при распределении дополнительных доходов бюджета и средств экономии по итогам конкурсных процедур», – заявил Юрий Мочалкин.

Результаты экспертизы проекта бюджета города на следующий финансовый год и на плановый период представила председатель контрольно-счетной палаты Нижнего Новгорода Юлия Абызова.

По ее словам, проект бюджета на 2022 год предусматривает общее увеличение доходной части почти на 8 млрд рублей по сравнению с первоначально утвержденным бюджетом на 2021 год. Увеличение налоговых доходов составит 3 млрд руб., неналоговых доходов – 600 млн руб., рост межбюджетных трансфертов – 4,3 млрд руб.

Председатель КСП отметила уменьшение доли непрограммных расходов – расходы по 24 муниципальным программам составят 94,5%.

Юлия Абызова сообщила, что плановый рост общих расходов на 2022 год, по сравнению с первоначальным бюджетом 2021 года, составит 7,7 млрд руб., из них 4,329 млрд руб. – межбюджетные трансферты. «В основном увеличение обусловлено расходами на строительство и реконструкцию водопроводной станции «Малиновая гряда» и Нижегородской станции аэрации, переселение граждан из аварийного жилищного фонда, на мероприятия по предоставлению общего образования, организацию бесплатного горячего питания учащихся в начальной школе, на продление линии метрополитена, на проекты организации дорожного движения, – доложила Юлия Абызова. – Экспертиза показала, что реализация муниципальных программ в рамках федеральных проектов содержит большую долю вложений в капитальное строительство. Таким образом бюджет города имеет не только социальную направленность, но и является бюджетом развития».

Председатель постоянной комиссии по бюджетной, финансовой и налоговой политике Марк Фельдман обратил внимание на бездефицитность бюджета. «Мы рассматриваем проект бюджета без дефицита – это важно и знаково. При этом его бездефицитность достигается двумя основными способами: это генерация собственных доходов и рост межбюджетных трансфертов, – заявил он в своем выступлении. – Важный аспект связан с тем, за что депутаты много раз ратовали: ряд субсидий, которые мы обычно получали при уточнении областного бюджета, сегодня уже включены в первоначальный план. Это прежде всего Малиновая гряда – 2 млрд руб., редевелопмент Почаинского оврага – 1,4 млрд руб., устройство архитектурной подсветки – 500 млн руб.». Марк Фельдман также обратил внимание на последовательное сокращение уровня муниципального долга.

Председатель профильной комиссии подтвердил, что администрация города очень внимательно отнеслась к замечаниям и предложениям депутатов в процессе совместной работы над бюджетом. По его словам, они по максимуму включены в проект бюджета.

«Бюджет стабилизированный, абсолютно реалистичный, на мой взгляд, он отвечает основным запросам нижегородцам, с которыми они обращались к депутатам», – резюмировал Марк Фельдман.