Волонтеры оперативно нашли родственников потерявшегося малыша на Бору

Потерявшийся мальчик. Фото: ПСО "Волонтер".

Потерявшийся мальчик был обнаружен в городе Бор Нижегородской области 9 ноября. Как сообщает ПСО «Волонтер», около полудня местные жители заметили ребенка, который был совсем один, без родителей.

Мальчику на вид примерно 4 года, у него темные глаза и темные волосы, телосложение худощавое. Выяснить что-то на месте у ребенка не удалось, потому что он не разговаривает. Поэтому волонтеры разместили фотографию ребенка и ориентировки.

Уже спустя час появилась новая информация о том, что родственники найдены.

- Всем спасибо за помощь и распространение информации, - написали волонтеры в соцсетях.