Нижний Новгород
ФотоВидеоCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
-7°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество9 декабря 2021 13:17

Волонтеры оперативно нашли родственников потерявшегося малыша на Бору

Мальчик не разговаривает и самостоятельно не мог объяснить, где его родные
Мария СОРОКИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Потерявшийся мальчик. Фото: ПСО "Волонтер".

Потерявшийся мальчик. Фото: ПСО "Волонтер".

Потерявшийся мальчик был обнаружен в городе Бор Нижегородской области 9 ноября. Как сообщает ПСО «Волонтер», около полудня местные жители заметили ребенка, который был совсем один, без родителей.

Мальчику на вид примерно 4 года, у него темные глаза и темные волосы, телосложение худощавое. Выяснить что-то на месте у ребенка не удалось, потому что он не разговаривает. Поэтому волонтеры разместили фотографию ребенка и ориентировки.

Уже спустя час появилась новая информация о том, что родственники найдены.

- Всем спасибо за помощь и распространение информации, - написали волонтеры в соцсетях.