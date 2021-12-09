В Дзержинской синагоге появилась Стена Плача

8 декабря в синагоге города Дзержинска состоялось торжественное открытие Стены Плача – уменьшенной копии одного из главных символов еврейской культуры, расположенного в Иерусалиме. В открытии приняли участие представители Нижегородской и Дзержинской еврейских общин, а также администрации города Дзержинска.

«С уважением отношусь ко всем официальным конфессиям, действующим в Дзержинске. Уже почти сто лет здесь живут и работают люди разных национальностей и вероисповеданий, и я верю, что так будет и в дальнейшем. Часто бывал в Дзержинской синагоге при жизни Ефима Михайловича Берковича и не оставляю эту традицию до сих пор. Синагога развивается, члены еврейской общины во главе с новым председателем Верой Александровной воплощают в жизнь давно появившиеся идеи и думают над новыми проектами. Поздравляю с осуществлением одного из них и желаю мира и добра каждому, кто будет приходить к Стене Плача», - сказал глава города Дзержинска Иван Носков.

Создание Стены Плача в Дзержинске – давняя идея основателя еврейской общины города Дзержинска Ефима Михайловича Берковича, ушедшего из жизни в мае 2021 года. Его осуществила уже новый председатель общины – Вера Александровна Нефёдова при поддержке администрации города Дзержинска и Нижегородской еврейской общины. Как рассказал во время церемонии открытия главный раввин Нижнего Новгорода Шимон Бергман, Стена Плача, открывшаяся в Дзержинске, на сегодняшний день является единственной в Нижегородской области.

«Стена Плача – это то, что у нас осталось от Храма, построенного три тысячи лет назад и две тысячи лет назад разрушенного. Она находится в Иерусалиме, в так называемом центре мира. Попасть туда в силу возраста или каких-либо других обстоятельств может далеко не каждый человек. Но теперь он может приехать в наш маленький Иерусалим на дзержинской земле: постоять около Стены Плача, погрузиться в свои мысли и оставить записку со всеми своими просьбами, бедами или, может быть, благодарностями Всевышнему», - рассказал раввин города Дзержинска Довид Якуб.

Все записки представители еврейской общины города Дзержинска раз в полгода будут отвозить в Иерусалим и оставлять в Стене Плача. Первые записки, по словам Веры Нефёдовой, начали появляться еще до торжественного открытия.

«Даже когда в помещении еще не был закончен ремонт, многие старались хоть краем глаза увидеть Стену. А когда заходили – прислонялись к ней, долго стояли и плакали. Здесь и правда особая атмосфера, наверное, еще и потому, что это помещение – бывший кабинет Ефима Михайловича. Думаю, он рад, что сюда продолжают приходить люди, что здесь они успокаиваются и думают о самом главном и сокровенном в своей жизни», - поделилась Вера Александровна.

В ближайшие дни в помещении будет установлен экран, на котором будет идти прямая трансляция от Стены Плача в Иерусалиме. Посетить Дзержинскую синагогу могут все желающие по предварительной записи по телефону 8 (8313) 25-53-89. Здесь можно не только побывать у Стены Плача, но и посетить музей, созданный Ефимом Берковичем, и библиотеку, в которой хранятся среди прочего и уникальные книги, изданные в конце XIX века. Также при синагоге действуют Молодежный клуб, Воскресная школа и свой мини-кинотеатр.