Больному муковисцидозом 19-летнему дзержинцу предоставят средства на покупку «Трикафты»

19-летний дзержинец Илья П. болен муковисцидозом и вынужден собирать средства на жизненно важный препарат «Трикафта». Как сообщил сам юноша в своем Instagram, два месяца назад у него произошло обострение, и его доставили в 57 больницу Москвы в тяжелом состоянии.

- В день отъезда, когда я должен был уже уехать в Москву на госпитализацию, у меня случился самый сильный приступ в моей жизни. Я задыхался. Приехала скорая, сделали укол преднизолона, стало только хуже. Я уже думал, что меня не станет, - написал молодой человек в соцсетях.

После капельниц с антибиотиками и 6-часовых процедур неинвазивной вентиляции легких врач сообщил Илье, что ему поможет незарегистрированный в России препарат «Трикафта». Илья собрал необходимую сумму и начал принимать лекарство. Прошло время, препарата осталось на две недели, и Илья вновь открыл сбор. Деньги удалось собрать достаточно быстро, их хватит на 3 упаковки.

Корреспондент «КП-Нижний Новгород» решил уточнить, почему молодому человеку не предоставляют жизненно не обходимые препараты и их приходится закупать самостоятельно. В региональном Минздраве ответили, что это не совсем так.

- Пациент получает необходимые зарегистрированные в РФ лекарственные препараты за счет средств, направленных на лекарственное обеспечение. В 2021 году объем амбулаторного лекарственного обеспечения составил 404 561 рублей. Для закупки препарата «Трикафта» в ближайшее время пациент получит материальную помощь, - ответили в Министерстве.

Напомним, что совсем недавно от муковисцидоза скончалась 10-летняя нижегородка. У родителей имелись все необходимые документы, включая решение суда, но жизненно необходимого препарата ребенок так и не дождался.