Начальник нижегородской колонии сдал на металлолом казенные станки, а деньги потратил. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Нижегородской области задержали бывшего начальника исправительной колонии по подозрению в краже и превышении должностных полномочий. Сотрудник ГУФСИН продал казенное имущество, а деньги потратил.

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России, инцидент произошел в 2018 году в ИК-15, расположенной в поселке Пруды Краснобаковского района. По версии следствия, начальник колонии дал распоряжение подчиненным о сдаче на металлолом станков, расположенных на территории исправительного учреждения. Впоследствии, кстати, и вовсе выяснилось, что по бумагам они принадлежат другому исправительному учреждению – ЛИУ-3.

- Полученные от продажи станков деньги в сумме 157 тысяч рублей подполковник внутренней службы похитил, распорядившись по своему усмотрению. Из органов ФСИН обвиняемый уволен, - прокомментировали в СК.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.