На Нижегородском водоканале открыты вакансии в связи с расширением зоны обслуживания

Открытие новых вакансий на Нижегородском водоканале связано с расширением зоны обслуживания в Богородском направлении - на территории, присоединенной к Нижнему Новгороду в 2020 году. Набор представителей рабочих профессий идет для оперативной работы в Новинках, Окском береге, а также в Приокском районе Нижнего Новгорода.

- На данный момент нам требуются слесари аварийно-восстановительных работ, слесари-ремонтники, водители, мастера и электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования, - перечисляет начальник отдела подбора, оценки и развития персонала Наталья Павловская. - Квалификационные требования к претендентам и должностные обязанности зависят от вакансии. При этом на водоканале хорошо развита система наставничества, более опытные сотрудники всегда готовы поделиться своими знаниями с только что принятыми, поэтому мы приглашаем на работу и ребят, недавно закончивших обучение.

Сотрудники также требуются и на другие участки, так как подразделения водоканала расположены во всех районах города, поэтому желающие работать в компании могут найти работу недалеко от своего дома, а также подобрать оптимальный для себя график.

Отдельным плюсом при трудоустройстве на Нижегородский водоканал являются расширенный социальный пакет, добровольное медицинское страхование, служебный транспорт, льготное питание в столовой, корпоративная сотовая связь, организация отдыха для детей сотрудников, возможность профессионального развития и карьерного роста.

Полный список вакансий с требованиями к сосискателям можно получить на официальном сайте компании vodokanal-nn.ru в разделе «Вакансии». А также по телефону кадровой службы Нижегородского водоканала 246-99-24.