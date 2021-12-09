В Дзержинске подвели итоги работы Комиссии по безопасности дорожного движения

В администрации Дзержинска состоялось заключительное в этом году заседание комиссии по безопасности дорожного движения под председательством первого заместителя главы города Глеба Андреева. В рамках заседания комиссия подвела итоги своей работы за 2021 год, ознакомилась с годовыми цифрами статистики, связанными с безопасностью дорожного движения, и сформировала план работ на следующий год. Как отметил председатель комиссии Глеб Андреев, организация дорожного движения – это непрерывный живой механизм, нуждающийся в постоянных корректировках.

«Увеличивается количество транспорта в городе, идет постоянная работа по ремонту и строительству новых дорог. Эти факторы напрямую влияют на дорожную обстановку в Дзержинске и поселках, на пропускную способность улично-дорожной сети и, следовательно, на безопасность дорожного движения, - подчеркнул он. – Цель нашей работы – совместно с ГИБДД по городу Дзержинску и депутатским корпусом выявлять проблемные вопросы и принимать меры по их решению для повышения комфорта и безопасности всех участников дорожного движения. Схемы организации дорожного движения – это не статичные, один раз и навсегда закрепленные правила, они должны меняться в соответствии с требованиями времени. Причем оптимальные решения должны быть найдены с опережением, до момента обострения ситуации на каждом конкретном участке».

В течение 2021 года комиссия ежемесячно проводила рабочие совещания и ежеквартально собиралась в полном составе. Предметом работы комиссии были как глобальные стратегические вопросы, связанные с реорганизацией схем движения на различных участках городских дорог, так и более локальные, рассмотрение которых было инициировано жителями напрямую и через депутатов городской Думы. В частности, решением стратегической задачи – разгрузки потоков движения автотранспорта – стало по инициативе ГИБДД по г. Дзержинску изменение работы светофорного объекта на перекрестке проспекта Ленина и улицы Гайдара. В течение года также рассматривались и в рабочем порядке решались текущие задачи, такие как установка и ремонт искусственных дорожных неровностей и пешеходных ограждений, кронирование веток деревьев, загораживающих дорожные знаки, и восстановление их надлежащего вида, а также ликвидация рекламных конструкций, перекрывающих обзор водителям.

Свои предложения по организации схемы движения в течение года регулярно выносили на комиссию и представители ГИБДД г. Дзержинска.

«В течение года на отдельных перекрестках было отмечено повышение количества ДТП. В частности, на перекрестках Гайдара - Марковникова, Ленина - Пожарского, Грибоедова - Победы, а также на кольце Циолковского - Свердлова. Именно на комиссии были рассмотрены необходимые мероприятия по снижению аварийности на этих участках, вплоть до изменения организации движения, - подчеркнул заместитель начальника ОГИБДД Управления МВД России по г. Дзержинску Евгений Викторов. – Важно, что на таких комиссиях мы также совместно планируем ремонт дорожного полотна и установку дорожных неровностей, дополнительного освещения в городе. Совместная работа с администрацией и депутатским корпусом полезна».

На следующий год комиссией планируется рассмотрение вопросов по реорганизации схем движения транспорта на нескольких участках городской дорожной сети. Привести в соответствие с требованиями сегодняшней интенсивности автомобильного потока предстоит схемы движения вокруг сквера на площади Дзержинского и площади Свадебной, на перекрестке проспекта Ленина и улицы Клюквина, на участках проспекта Ленина и в других местах, где требуется актуализация дорожного движения. Кроме того, принята к реализации в 2022 году программа по дополнительному освещению нерегулируемых пешеходных переходов и перекрестков.