Генерального директора АО «Транснефть - Верхняя Волга» задержали за многомиллионные взятки

Задержан генеральный директор АО «Транснефть - Верхняя Волга» Юрий Левин. Фото: Нижегородская ассоциация промышленников и предпринимателей

В Нижнем Новгороде задержали генерального директора АО «Транснефть - Верхняя Волга» Юрия Левина, его подозревают в многомиллионных взятках. Возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере», сообщает пресс-служба СУ СК России по Нижегородской области.

По версии следствия, с 2017 года по нынешнее время Левин «сколотил» организованную группу из подчиненных сотрудников, которые брали взятки с коммерческих организаций, нанятых акционерным обществом в качестве подрядчиков.

- Согласно разработанной схеме, участники группы получали в виде взяток 5-10% от суммы заключенных контрактов. Суммы всех взяток будут установлены в ходе расследования уголовного дела. Уже сегодня можно констатировать, что каждая взятка составляла около 1 миллиона рублей, - пояснили в СУ СК России по Нижегородской области.

Подозреваемый задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинения и избрана мера пресечения.

Практически одновременно с информацией от СК на сайте АО «Транснефть - Верхняя Волга» появилась новость о том, что генеральным директором компании уже назначен Виктор Александров. Также его имя появилось в разделе "руководство".