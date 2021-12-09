Пять проектов НГТУ победили в конкурсе «УМНИК – 2021»

Протоколом заседания дирекции Фонда содействия инновациям (Группа ВЭБ.РФ) с учетом рекомендации конкурсной комиссии Фонда были утверждены списки проектов, представленных для финансирования по программе «УМНИК». Финал конкурса прошел в онлайн-формате 29 октября 2021 года на базе Технопарка «Анкудиновка». Его участниками стали студенты, аспиранты и молодые ученые в возрасте от 18 до 30 лет из ведущих вузов Нижегородской области, а также молодые специалисты предприятий, авторы различных инновационных проектов.

Чтобы получить грант от организатора конкурса - Фонда содействия инновациям - проекты проходят независимую экспертизу, которая позволяет определить научно-техническую новизну, финансово-экономическую обоснованность и перспективы рыночной реализации продукции.

«Мы отсматриваем проекты, связанные с молодёжной, студенческой инноватикой. Безусловно, каждый из них заслуживает дальнейшего развития», – отметил директор Технопарка, региональный представитель Фонда содействия инновациям Тимур Радаев.

Всего в финале 2021 года от Нижегородской области участвовали 74 проекта, 14 из них. признаны победителями.

В их числе - пять проектов молодых представителей Нижегородского государственного технического университета. Гранты Фонда содействия инновациям получат:

• Камышан Елизавета Алексеевна (ИРИТ, 2 курс магистратуры, М19-ИСТ-6). проект: «Разработка интеллектуальной советующей системы поддержки стилистических решений»;

• Карклин Тимофей Дмитриевич (ИРИТ, 3 курс, 18-СБК), проект «Разработка интеллектуальной системы обеспечения безопасности в нефтегазодобывающей компании на основе алгоритмов машинного обучения»;

• Корнев Антон Романович (выпускник ИФХТиМ), проект «Разработка технологий получения нано материалов плазмохимическими методами»;

• Вшивцев Максим Анатольевич (ИФХТиМ, 1 курс магистратуры, гр. М21-НТ), проект «Разработка одностадийного метода синтеза гетероперехода CdTe/CdS из элементарных высокочистых прекурсоров для тонкопленочных солнечных элементов»;

• Ожогин Сергей Андреевич (ДПИ, младший научный сотрудник), проект «Разработка экологичных регенерируемых биосорбентов на основе модифицированных ксантанов для очистки сточных вод от красителей разной природы».

Напомним, программа УМНИК рассчитана на поддержку инновационных идей молодых ученых и инноваторов с дальнейшим выходом на рынок и самоокупаемость и предполагает грантовую выплату в размере 500 000 рублей. С 2015 года при содействии представительства фонда в области по программе «УМНИК» 135 проектов молодых ученых получили средства для развития своего проекта, общая сумма инвестиций составила 65,9 млн.

Первые средства на дальнейшее развитие своих проектов победители конкурса УМНИК 2021 года получат уже до Нового года, после того, как будут заключены договоры с Фондом содействия инновациям.

Фото: НГТУ