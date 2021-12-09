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Общество9 декабря 2021 8:38

Руководители регионального СК и прокуратуры обсудили с жильцами дома на Краснодонцев сроки предоставления им нового жилья

Ситуация с восстановлением прав жильцов пострадавшего дома находится на контроле ведомств
Мария СОРОКИНА
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Краснодонцев, 17. Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Краснодонцев, 17. Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Руководитель регионального СУ СКР Айрат Ахметшин и прокурор региона Андрей Травкин встретились с жильцами взорвавшегося дома №17 по улице Краснодонцев в Нижнем Новгороде. Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, в ходе встречи жильцы спрашивали о сроках предоставления им нового жилья, а также получения денежных компенсаций за жилье, которое им приходится временно снимать.

Также был поднят вопрос, в какой срок жильцы должны самостоятельно определиться - будут они жить в новом доме или получат компенсации.

Участники встречи внимательно выслушали доводы жильцов. Ситуация на контроле Председателя СК России и региональной прокуратуры.

Как сообщает «Ъ» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах, после взрыва многоквартирного дома на улице Краснодонцев в отношении чиновников администрации города возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Это уже второе уголовное дело с момента начала расследования инцидента.