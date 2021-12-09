В Дзержинске приступили к вывозу снега на полигон

По прогнозам синоптиков, снегопад в Дзержинске продолжится до 10 декабря. Спецтехника и дворники продолжают работу в усиленном круглосуточном режиме. По поручению главы Дзержинска для своевременного мониторинга ситуации и координации работы в администрации города создан оперативный штаб под руководством заместителя главы города Дениса Дергунова, куда в режиме реального времени стекается вся информация о ходе снегоуборочной кампании.

«В минувшие сутки единовременно на улицах города работало свыше 30 единиц спецтехники и 140 дворников. И это не считая техники и дворников управляющих компаний и ТСЖ, а также спецтехники Главного управления автомобильных дорог. Тем же составом в том же количестве работа будет продолжаться до завершения снегопада и после него – до того момента, когда дороги, дворы, тротуары, проезды, общественные пространства будут очищены от выпавшего снега полностью. Серьезных проблем в ходе снегоуборочной кампании нет. В целом, техника и люди справляются с задачей. Движение транспорта в городе происходит без значительных затруднений», - отметил Денис Дергунов.

В целях предотвращения образования гололедицы на дорогах городского округа в сутки расходуется более 500 тонн пескосоляной смеси. В первой половине дня началась также механизированная и ручная уборка 22 общественных пространств города, включая парки, бульвары, скверы, территорию около молодежного центра «Спутник» и площадь Привокзальную.

«Общественные пространства города – это в общей сложности порядка 150 тысяч квадратных метров. Конечно, за сутки очистить от снега такую площадь полностью не представляется возможным. Поэтому упор был сделан на основные, самые широкие дорожки парков, пешеходные части бульваров. На очистке общественных пространств работают 57 человек и 2 трактора. Сейчас этого ресурса вполне достаточно. Завтра работа будет продолжена», - пояснил директор департамента благоустройства и дорожного хозяйства администрации Дзержинска Сергей Морозов.

Вывоз снега на городской полигон, расположенный на втором километре Автозаводского шоссе, начался еще до окончания снегопада. Полигон открыт как для муниципальных, так и для коммерческих предприятий. Частные предприятия уже приступили к вывозу снега со своих территорий, в ближайшее время будет организован вывоз снежной массы с городских улиц. Продолжается расчистка дворовых территорий, находящихся в ведении управляющих компаний и ТСЖ.

«В ведении нашей компании 505 дворов. Задействована вся имеющаяся техника для уборки снега в количестве до 13 тракторов, работают 180 дворников. Техника работает с 7 утра и до 22:00. Мы фиксируем все обращения жителей, но, к сожалению, расчистить снег одномоментно в каждом дворе невозможно физически. Техника движется по оптимальному маршруту, каждый двор один за другим будет очищен от снега. Просим жителей по возможности убирать машины из дворов, пока там работает техника», - пояснил директор УК «Управдом-Центр» Александр Борисов.

Настоятельно рекомендуем автовладельцам не парковать личный транспорт вдоль проезжих частей дорог в ночное время суток – это значительно осложняет работу техники. Выбирайте правильный скоростной режим и будьте предельно внимательны на дорогах. По данным Управления ГИБДД по городу Дзержинску, роста числа ДТП связи со снегопадом в Дзержинске не зафиксировано.