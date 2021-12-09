Помещения Детской областной больницы в Нижнем Новгороде внепланово проверят после жалоб на тараканов

Тараканов видели в палатах и коридорах больницы. Фото: Иван МАКЕЕВ

Родители пациентов пожаловались на наличие тараканов в палатах и коридорах Нижегородской детской областной больницы (НОДКБ). Запись соответствующего содержания размещена в группе «Кстати» в соцсетях.

- Есть там тараканы, особенно в невралгическом отделении, в других отделениях не видела, -написала Татьяна Викторовна в комментариях.

- Да они везде там есть. Тоже недавно лежали с ребёнком. Кошмар! Ночью даже на постель падали, - вторит ей Марина Смирнова.

Другие участники обсуждения также заметили, что виноваты и сами пациенты, хранящие в тумбочках остатки еды и прочий мусор, который привлекает насекомых.

Как пояснили «КП-Нижний Новгород» в НОДКБ, в больнице регулярно проводят дезинсекцию.

- Полная обработка помещения НОДКБ проводилась 4-5 ноября 2021 года, на это время пациентов переводили в другие отделения. Очередная обработка запланирована на конец декабря, после предновогодней выписки пациентов. Заведующим отделениями вместе со старшей медицинской сестрой поручено провести обход отделений для внепланового контроля санитарно-гигиенического состояния помещений, - ответили в больнице.

Кстати, с самими юными пациентами и их родителями сотрудники больницы также провели беседу. Им напомнили, что необходимо ответственно относиться к вопросу хранения и утилизации пищевых отходов.