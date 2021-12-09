Мэр Юрий Шалабаев остался недоволен качеством уборки дворовых территорий в Нижнем Новгороде

Двор в Ленинском районе. Фото: https://admgor.nnov.ru/

Мэр Юрий Шалабаев проверил качество уборки снега на дворовых территориях в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба городской администрации. Так, глава города остался крайне недоволен уборкой снега в «Печерской долине».

- На тротуарах и проездах снежная каша – невозможно пройти. И я уверен, что по многим территориям, которые обслуживают ТСЖ, ситуация примерно такая же. Не убирая снег, они фактически экономят на комфорте своих жильцов, которые потом пишут жалобы мне в социальных сетях. Разберитесь, - мэр, обращаясь к главе Нижегородского района Илье Лагутину.

Шалабаев остался недоволен и состоянием улицы Баумана в Ленинском районе. Главе районной администрации Александру Кулагину было поручено устранить недочеты в кратчайшие сроки.

Следующей точкой маршрута стала улица Бурденко в Автозаводском районе. Местные жители жаловались на неубранный снег, но уже к середине дня там кипела работа.

- Тротуары и внутриквартальные дороги необходимо промести окончательно, чтобы на них не было воды и жижи. В пятницу синоптики прогнозируют серьезное похолодание и все, что вы не уберете, замерзнет. Потом очистить это будет в разы сложнее, - заметил глава города.

Что касается Канавинского района, то здесь снег убран до асфальта. Единственный выявленный недочет – состояние парковочных зон, на которых снег тоже необходимо убирать.

В целом мэр отметил, что лучше всего с уборкой дела обстоят в заречной части города, но это пока только предварительная оценка.

- Времени у нас немного. В пятницу, по прогнозам синоптиков, температура в городе опустится до минус 13-15 градусов. Дорожникам и коммунальщикам надо привести территории в порядок до этого времени – иначе вся неубранная жижа, вода и снег просто застынут. Я предупредил глав районов, что еще раз проверю в конце недели, как им удалось исправить ситуацию, - заключил он.

Напомним, что 10 декабря в Нижний Новгрод придет резкое похолодание.