Свет частично отключили в двух районах Нижнего Новгорода 9 декабря

В четверг, 9 декабря, в двух районах Нижнего Новгорода произошло плановое отключение электроэнергии. Причиной обесточивания стали плановые работы на системах жилищно-коммунального хозяйства. Соответствующую информацию распространило городское управление ГО ЧС.

Без света с 09:00 до 13:00 остались жители Автозаводского района. Отключения затронуло тех, кто проживает в домах на Южном шоссе (№42, 44, 46а).

В Ленинском районе без электричества с 10:00 до 17:00 останутся дома по улице Даргомыжского (№19/1,2).

Узнавать полную информацию об отключении электроэнергии и водоснабжения нижегородцы могут на сайте управления ГОЧС Нижнего Новгорода.

Напомним, плановые работы проводят в Приволжской столице регулярно. К примеру, 8 декабря в трех нижегородских домах отключали отопление и свет.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!