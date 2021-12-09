Более 1000 детей с РАС проживают в Нижегородской области

Более тысячи детей с расстройством аутистического спектра живут в Нижегородской области. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин в ходе III Всероссийской научно-практической конференции «Ментальное здоровье – интеграция подходов», которая стартовала накануне в Нижнем Новгороде.

Проект «Ментальное здоровье» реализуется с 2019 года. За это время в Нижегородской области был открыт региональный Ресурсный центр социальной поддержки людей с РАС, где есть вся необходимая инфраструктура для людей с ментальными нарушениями и их семей.

- Мы стали первым пилотным регионом, где начала внедряться концепция комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра. Один из ее принципов - персонализированный индивидуальный подход в оказании всесторонней поддержки. В Нижегородской области на 2021 год – 1089 детей с установленным диагнозом РАС. На сегодняшний день участниками программы стали 706 человек, - рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Как отметил полпред президента в ПФО Игорь Комаров, в процесс создания систем оказания комплексной помощи людям с РАС нужно как можно более активно вовлекать некоммерческие организации. Также он порекомендовал максимально для этих целей использовать возможности, которые предоставляет государство (реализация социально значимых проектов, гранты и т.д.).