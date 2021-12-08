Главный генетик России пояснил, почему препарат "Трикафта" мог не помочь больной муковисцидозом Еве Воронковой. ФОТО: Фейсбук Майи Сониной

Главный внештатный специалист Минздрава России по медицинской генетике Сергей Куцев прокомментировал смерть 10-летней нижегородки Евы Воронковой от муковисцидоза, которая так и не дождалась назначенного судом лечения. В ходе "Круглого стола" Комитета Государственной Думы по охране здоровья главный генетик страны подчеркнул, что течение болезни Евы было очень тяжёлым.

– Нужно понимать, что это девочка с очень тяжёлым течением муковисцидоза. Последние четыре года – это кислородозависимость, полтора года – гастростома, инфекция, резистентная ко всем антибиотикам, – утверждает Сергей Куцев. – Нужно понимать, что мы все делаем максимум для наших пациентов, но наши пациенты могут иметь различное течение заболевания. Это может быть очень тяжёлое течение, при котором любой препарат, включая "Трикафту", может быть неэффективен.

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