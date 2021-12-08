Резкое похолодание придёт в Нижний Новгород 10 декабря

Резкое похолодание ожидается в Нижнем Новгороде в пятницу, 10 декабря. До этого, 9 декабря, за окном будет достаточно тёплая погода (от нуля до -5 градусов) и гололедица. Об этом сообщила начальник отдела метеопрогнозов нижегородского Гидрометцентра Ольга Мокеева.

Она также отметила, что причина похолодания заключается во вторжении арктических воздушных масс на территорию Нижегородского региона.

Напомним, последние двое суток, 7 и 8 декабря, Нижний Новгород и область претерпевают мощные снегопады. Видимость ухудшилась до 500 метров и менее, скорость ветра возросла до 17 метров в секунду. Нижегородцев просят не парковать машины на проезжих частях, тротуарах и на въездах в дворы жилых домов.

Вчера город встрял в 10-балльных пробках, согласно данным сервиса "2ГИС". Кроме того, ранее мы рассказывали, как нижегородцы пережили непогоду. Своими впечатлениями они активно делились в соцсетях.