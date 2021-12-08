59-летняя женщина попала под колёса трамвая в Сормове 7 декабря

59-летняя жительница Нижнего Новгорода угодила под колёса трамвая, когда переходила дорогу в неположенном месте. Происшествие случилось в Сормовском районе вчера, 7 декабря. Его подробностями поделились в пресс-службе отдела по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

По данным ведомства, ЧП случилось в 09:10 на улице Коминтерна, возле дома №158. 31-летний водитель трамвая Т-3 со стажем работы пять лет наехал на женщину-пешехода. Та переходила дорогу в неположенном месте, вне зоны видимости пешеходного перехода.

В результате она получила ушибы мягких тканей головы и была доставлена в больницу. Откуда женщину отпустили после осмотра.

Напомним, на днях мужчину сбили насмерть на Сормовском повороте в Нижнем Новгороде. Он также пытался перебежать проезжую часть не по "зебре".