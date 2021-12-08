Профильная комиссия Думы поддержала предложение о принятие в муниципальную собственность земельного участка на Малоэтажной улице

Депутаты городской Думы на заседании постоянной комиссии по имуществу и земельным отношениям 8 декабря 2021 года обсудили вопрос о принятии в муниципальную собственность земельного участка в Автозаводском районе.

Как сообщила председатель комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Светлана Помпаева, поступило предложение о передаче из государственной собственности Нижегородской области в муниципальную собственность Нижнего Новгорода земельного участка площадью 4,9 га, расположенного на Малоэтажной улице. В его границах находятся объекты, на которые уже зарегистрировано право муниципальной собственности: автомобильная дорога к жилым домам, наружные сети водоснабжения и канализации.

Светлана Помпаева подчеркнула, что земельный участок необходимо оформить в муниципальную собственность, чтобы иметь возможность проводить реконструкцию или ремонт этих объектов за счет городского бюджета.

В ходе обсуждения депутаты обратили внимание, что площадь земельного участка, передаваемого в собственность города, значительно больше, чем площадь дороги и объектов инженерной инфраструктуры. Таким образом город берет на себя обязательства по содержанию всей территории вокруг жилых домов, так как земельные участки под ними отмежеваны по отмостке. Напомним, на Малоэтажной улице был построен жилой комплекс малоэтажной застройки для льготных категорий граждан.

Заместитель председателя городской Думы Денис Миронов предложил поддержать решение о принятии земельного участка в собственность города, чтобы иметь возможность развивать эту жилую территорию. «Часто сталкиваемся с тем, что поставить детскую площадку не можем, потому что земельный участок не в муниципальной собственности», – привел он пример подобной ситуации.

«Сначала принимаем этот большой земельный участок целиком. Но затем необходимо отмежевать земельные участки под линейными сооружениями, и уже потом по оставшимся земельным участкам принимать решение о размещении других объектов городской инфраструктуры с учетом вида его разрешенного использования», – отметил председатель постоянной комиссии Кирилл Лазорин.

Постоянная комиссия поддержала данный проект решения и рекомендовала принять его на заседании городской Думы 14 декабря.