Пруды-накопители кислых гудронов на территории Нижнего Новгорода планируется передать в областную собственность

Нижний Новгород готовит документы для передачи в областную собственность прудов-накопителей кислых гудронов для их рекультивации. Об этом стало известно на заседании постоянной комиссии городской Думы Нижнего Новгорода по имуществу и земельным отношениям 8 декабря 2021 года.

Как сообщила председатель комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами Светлана Помпаева, в перечень муниципального имущества, которое администрация города вправе передавать в безвозмездное пользование, предлагается включить гидротехническое сооружение объемом 50 тыс. куб. м, расположенное на 21-м км Московского шоссе. Пруд-накопитель кислых гудронов будет передан в безвозмездное пользование ГБУ НО «Экология региона».

Светлана Помпаева подчеркнула, что тема ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде является одной из самых актуальных тем для региона. По ее словам, городская администрация не может ликвидировать такие сложные объекты самостоятельно без привлечения помощи компетентных органов исполнительной власти региона. Таким образом ГБУ НО «Экология региона», подведомственная организация областного минэкологии, примет на себя обязательства по разработке проектной документации на рекультивацию объекта. Саму рекультивацию планируется выполнить с привлечением средств федеральной программы.

«Пока в безвозмездное пользование передается только гидротехническое сооружение. Следующим этапом оно вместе с земельным участком будет передано в областную собственность», – подвел итог председатель постоянной комиссии Кирилл Лазорин.

Постоянная комиссия поддержала проект решения и рекомендовала принять его на заседании городской Думы 14 декабря.