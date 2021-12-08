Качество уборки снега во дворах Нижнего Новгорода проверит комиссия Гордумы

Постоянная комиссия городской Думы Нижнего Новгорода по городскому хозяйству проверит качество уборки снега во дворах города. Для этого члены комиссии проведут выездное совещание, о чём сообщили в пресс-службе ведомства.

Зампредседателя Гордумы Николай Сатаев заявил, что с уборкой снега на основных дорожных магистралях Нижний Новгород справился. Ситуация на них "абсолютно управляемая", по его словам.

А вот оценивать уборку тротуаров и дворов жилых домов, как отметил директор департамента жилья и инженерной инфраструктуры мэрии Денис Скалкин, нужно по числу поступивших жалоб жителей. Уборку этих территорий Нижнего Новгорода он назвал неудовлетворительной.

– Однако количество техники и дворников, участвующих в уборке города сейчас, соответствует нормативам, – добавил Денис Скалкин.

Он также пояснил, что нижегородская мэрия будет отслеживать работу муниципальной техники и техники ДУКов на интерактивной карте "Платформы "Лобачевский". На сегодня в этом проекте участвуют четыре ДУКа города.