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Общество8 декабря 2021 13:51

Качество уборки снега во дворах Нижнего Новгорода проверит комиссия Гордумы

Профильная комиссия проведёт выездное совещание
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА
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Постоянная комиссия городской Думы Нижнего Новгорода по городскому хозяйству проверит качество уборки снега во дворах города. Для этого члены комиссии проведут выездное совещание, о чём сообщили в пресс-службе ведомства.

Зампредседателя Гордумы Николай Сатаев заявил, что с уборкой снега на основных дорожных магистралях Нижний Новгород справился. Ситуация на них "абсолютно управляемая", по его словам.

А вот оценивать уборку тротуаров и дворов жилых домов, как отметил директор департамента жилья и инженерной инфраструктуры мэрии Денис Скалкин, нужно по числу поступивших жалоб жителей. Уборку этих территорий Нижнего Новгорода он назвал неудовлетворительной.

– Однако количество техники и дворников, участвующих в уборке города сейчас, соответствует нормативам, – добавил Денис Скалкин.

Он также пояснил, что нижегородская мэрия будет отслеживать работу муниципальной техники и техники ДУКов на интерактивной карте "Платформы "Лобачевский". На сегодня в этом проекте участвуют четыре ДУКа города.