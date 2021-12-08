Аварийное здание детсада "Красной Этны" снесли в Нижнем Новгороде

Аварийное здание бывшего детского сада завода "Красная Этна" на улице Завкомовской в Ленинском районе Нижнего Новгорода снесли сегодня, 8 декабря. Об этом сообщили в администрации района.

– Это полуразрушенное здание бывшего детского сада завода "Красная Этна" не только портило облик района, но и представляло опасность для жителей посёлка Дачный, так как было любимым местом сбора маргинальных личностей, – признал глава Ленинского района Александр Кулагин. – Кроме этого, в заброшенные дома часто залезают дети. А рядом находятся школа и детский сад, остановка общественного транспорта.

Глава района отметил, что проблема была решена за счёт средств из городского бюджета Нижнего Новгорода. В порядок территорию должны привести к 13 декабря. Подрядчики должны выполнить планировку участка и засыпать его плодородной почвой.