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Новости компаний8 декабря 2021 12:15

Нижний Новгород получит еще 13 квартир для детей-сирот

Жилые помещения приобретены министерством социальной политики Нижегородской области по госпрограмме
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Нижний Новгород получит еще 13 квартир для детей-сирот

Нижний Новгород получит еще 13 квартир для детей-сирот

Постоянная комиссия городской Думы по имуществу и земельным отношениям на заседании 8 декабря 2021 года поддержала предложение о принятии в муниципальную собственность Нижнего Новгорода 13 квартир, приобретенных министерством социальной политики Нижегородской области по программе обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

По данным комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города, 9 квартир расположены в сельском поселке Новинки, по две квартиры – в Канавинском и Автозаводском районах.

Составлены акты осмотра жилых помещений с представителями администрации города и министерства, подтверждающие, что квартиры подлежат приемке.

Напомним, на заседании городской Думы в ноябре депутаты одобрили принятие в муниципальную собственность 7 квартир для детей-сирот.