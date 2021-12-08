Нижний Новгород получит еще 13 квартир для детей-сирот

Постоянная комиссия городской Думы по имуществу и земельным отношениям на заседании 8 декабря 2021 года поддержала предложение о принятии в муниципальную собственность Нижнего Новгорода 13 квартир, приобретенных министерством социальной политики Нижегородской области по программе обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

По данным комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города, 9 квартир расположены в сельском поселке Новинки, по две квартиры – в Канавинском и Автозаводском районах.

Составлены акты осмотра жилых помещений с представителями администрации города и министерства, подтверждающие, что квартиры подлежат приемке.

Напомним, на заседании городской Думы в ноябре депутаты одобрили принятие в муниципальную собственность 7 квартир для детей-сирот.