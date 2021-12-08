В Кстовском районе Нижегородской области усовершенствована система измерения количества и качества нефтепродуктов на ЛПДС

В Кстовском районе Нижегородской области усовершенствована система измерения количества и качества нефтепродуктов на ЛПД

АО «Транснефть–Верхняя Волга» завершило техническое перевооружение системы измерения количества и показателей качества нефтепродуктов (СИКН) на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Староликеево» в Кстовском районе Нижегородской области.

Работы выполнялись в рамках программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта объектов. Цель - повышение точности учета при проведении товарных операций, а также обеспечение высокого уровня контроля качества при транспортировке дизельного топлива по нефтепродуктопроводу (МНПП) Альметьевск–Нижний Новгород.

СИКН предназначена для оперативного измерения массы нефтепродуктов с последующей передачей данных в единую систему диспетчерского управления для формирования оперативного баланса.

Была установлена современная система сбора и обработки информации производства Центра промышленной автоматизации, филиала АО «Транснефть–Верхняя Волга». Кроме того, выполнена замена кабельных линий систем электроснабжения, контроля и автоматизации. Специалисты смонтировали резервную схему учета нефтепродуктов, состоящую из двух ультразвуковых расходомеров, регуляторов расхода. Обновлен программно-технический комплекс, обеспечивающий вывод дополнительных сигналов контроля работы СИКН в единую систему диспетчерского управления.

АО «Транснефть-Верхняя Волга» выполнило работы в рамках программы технического перевооружения

После завершения пусконаладочных работ, объект ведён в промышленную эксплуатацию. Техническое перевооружение СИКН является частью мероприятий по модернизации ЛПДС «Староликеево».

Фото: АО «Транснефть-Верхняя Волга»