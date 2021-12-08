Нижний Новгород
ФотоВидеоCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
0°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Новости компаний8 декабря 2021 11:47

В Кстовском районе Нижегородской области усовершенствована система измерения количества и качества нефтепродуктов на ЛПДС

АО «Транснефть-Верхняя Волга» выполнило работы в рамках программы технического перевооружения
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Кстовском районе Нижегородской области усовершенствована система измерения количества и качества нефтепродуктов на ЛПД

В Кстовском районе Нижегородской области усовершенствована система измерения количества и качества нефтепродуктов на ЛПД

АО «Транснефть–Верхняя Волга» завершило техническое перевооружение системы измерения количества и показателей качества нефтепродуктов (СИКН) на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Староликеево» в Кстовском районе Нижегородской области.

Работы выполнялись в рамках программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта объектов. Цель - повышение точности учета при проведении товарных операций, а также обеспечение высокого уровня контроля качества при транспортировке дизельного топлива по нефтепродуктопроводу (МНПП) Альметьевск–Нижний Новгород.

СИКН предназначена для оперативного измерения массы нефтепродуктов с последующей передачей данных в единую систему диспетчерского управления для формирования оперативного баланса.

Была установлена современная система сбора и обработки информации производства Центра промышленной автоматизации, филиала АО «Транснефть–Верхняя Волга». Кроме того, выполнена замена кабельных линий систем электроснабжения, контроля и автоматизации. Специалисты смонтировали резервную схему учета нефтепродуктов, состоящую из двух ультразвуковых расходомеров, регуляторов расхода. Обновлен программно-технический комплекс, обеспечивающий вывод дополнительных сигналов контроля работы СИКН в единую систему диспетчерского управления.

АО «Транснефть-Верхняя Волга» выполнило работы в рамках программы технического перевооружения

АО «Транснефть-Верхняя Волга» выполнило работы в рамках программы технического перевооружения

После завершения пусконаладочных работ, объект ведён в промышленную эксплуатацию. Техническое перевооружение СИКН является частью мероприятий по модернизации ЛПДС «Староликеево».

Фото: АО «Транснефть-Верхняя Волга»