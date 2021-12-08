Гараж сгорел вместе с автомобилем внутри в Балахне 7 декабря

Гараж полностью сгорел вместе с автомобилем, находящимся внутри него, в Балахне Нижегородской области вчера, 7 декабря. Происшествии случилось поздним вечером. К счастью, никто не погиб. Подробностями поделились в ГУ МЧС России по региону.

По данным ведомства, сообщение о пожаре поступило в дежурную часть в 22:02. Оказалось, что загорелся гараж на улице Черепичной в Балахне. К месту незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. На момент их прибытия гараж уже горел по всей площади (56 квадратных метров).

В результате пожара пострадали трое мужчин: 24, 23 и 21 лет.

В тушении пожара участвовали 17 сотрудников МЧС и 4 единицы техники.

Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнём.