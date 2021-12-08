Переулок Мотальный перекроют в Нижнем Новгороде до 16 декабря. ФОТО: ЦОДД Нижнего Новгорода

Движение транспорта по переулку Мотальному в Нижнем Новгороде перекроют до 16 декабря в связи с ремонтом инженерных сетей. Речь идёт об участке дороги напротив дома №10. Об этом информирует городской департамент транспорта и дорожного хозяйства. В ЦОДД Нижнего Новгорода поделились схемой изменённого движения.

Итак, ограничение будет действовать с 08:00 9 декабря до 23:59 15 декабря.

– Место проведения работ можно будет объехать по улицам Молитовской, Делегатской и Трамвайному переулку, – добавили в департаменте. – На подъездах будут установлены дорожные знаки, запрещающие движение транспорта и парковку транспортных средств.

Специалисты ведомства рекомендуют нижегородским водителям заранее планировать свой маршрут и следовать указаниям дорожных знаков.