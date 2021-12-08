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Новости компаний8 декабря 2021 10:01

Большую коллекцию самых рейтинговых корейских сериалов предлагает зрителям видеосервис Wink

Большинство корейских сериалов подходит для семейного просмотра и всегда очень красивы
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Большую коллекцию самых рейтинговых корейских сериалов предлагает зрителям видеосервис Wink

Большую коллекцию самых рейтинговых корейских сериалов предлагает зрителям видеосервис Wink

Более 60 популярных корейских сериалов предлагает зрителям цифровой видеосервис Wink. Благодаря подборке сервиса зрители погрузятся в мир, вероятно, самого красивого телеконтента. Кроме того, в начале 2022 года коллекция удвоится и станет одной из самых больших на рынке российских онлайн-кинотеатров.

Популярность корейских сериалов и фильмов растет с начала 2000-х, именно тогда люди начали интересоваться азиатской массовой культурой - от кухни до поп-музыки. Но в последние годы на гребень этой волны взошло кино. Корейские блокбастеры и авторское фильмы побеждают на международных фестивалях, а сериалы, или дорамы (от искаженного произношения слова «драма») собирают у телеэкранов и мониторов компьютеров миллионы зрителей.

Невероятный успех корейского кинематографа обеспечивают разнообразие жанров и яркий визуальный ряд. Корейская дорама — это всегда красивая картинка с красивыми героями - южнокорейские режиссеры переносят на экран культ красоты, царящий в стране, они доносят до зрителя настоящее визуальное наслаждение. Фэнтези, детектив или мелодрама — вне зависимости от жанра сюжеты корейских сериалов полны уважения к старшим и поддерживают традиционные ценности, поэтому большинство подходит даже для семейного просмотра.

Директор по контентной политике «Ростелекома» Александр Косарим:

«Качественный национальный кинематограф сегодня все чаще выходит за границы своих стран и регионов. В условиях, когда люди ограничены в путешествиях, национальное кино становится особенно важным способом познания мира и получения новых впечатлений и эмоций. Испытав большое влияние европейской культуры с точки зрения режиссуры и актерской игры, корейские сериалы тем не менее сохраняют национальную специфику и поэтому очень привлекают зрителей. Дорамы из библиотеки видеосервиса Wink — это не только возможность узнать больше о культуре и быте Южной Кореи, но и прекрасный способ отдохнуть от будничных забот, насладиться увлекательным сторителлингом и технологичным воплощением сюжетов».

В видеосервисе Wink представлены корейские сериалы разных жанров. Среди них как проверенные рейтингами и временем хиты, так и новинки 2021 года. Комфортный хронометраж (чаще всего это один сезон, в котором около 20 серий продолжительностью не больше часа) дарит зрителям настоящее удовольствие от просмотра без чувства незавершенности. Вот несколько сериалов, с которых можно начать погружение в мир корейского телеискусства.

Сериал «Разрушение к вашим услугам» (16+) — это мелодрама с элементами фэнтези. Главная героиня Тон-гён шесть лет назад потеряла родителей. Девушка погрузилась в работу — она редактор, и, казалось бы, справилась с потерей, пока не пришла новая беда: врачи обнаружили у нее опухоль мозга. В отчаянии Тон-гён хочет, чтобы весь мир исчез, и вызывает этим желанием посланника богов Мёль-мана, олицетворяющего разрушение и смерть. Они заключают договор на сто дней, чтобы Тон-гён прожила их так, как ей захочется.

Мелодрама «Наследники» (12+) вышла на экраны в 2013 году, но с тех пор не потеряла актуальности. Она рассказывает историю школьников из состоятельных семей. Дети в будущем готовятся встать во главе родительского бизнеса, их жизнь идет по четкому сценарию. Но есть чувства, которые находятся вне власти и самих будущих бизнесменов, и даже их всемогущих родителей. Конечно, это любовь.

Главная героиня триллера «Цветок зла» (16+) Чха Чжи Вон — детектив по профессии. Узнав о темном прошлом своего мужа, она пытается найти детали его истории и чувствует, что правда может оказаться ужасной. Каждая серия этого динамичного сериала — новый виток в сюжете, который невозможно предугадать, а реалистичные экшн-сцены до самого финала держат зрителей в напряжении.

Еще одна фэнтези-мелодрама в подборке называется «Последняя миссия Ангела» (16+). Дан — ангел. Как и подобает ангелу, он жизнерадостный оптимист, но вечно попадает в неприятности. После очередного промаха Дана изгоняют из рая. Теперь он сможет вернуться на небеса, только выполнив особое задание — ему нужно найти настоящую любовь для Ли Ён-со, балерины, которая потеряла зрение и больше никому не доверяет.

Комедия «Силачка До Бон-cун» (16+) — настоящий корейский хит. Изящная До Бон-cун с рождения наделена сверхчеловеческой силой и, несмотря на внешнюю хрупкость, легко получает работу телохранителя. Девушка давно влюблена в Гук-ду, который всегда придерживается установленных правил. А вот ее работодатель Ан Мин-хёк — парень, пренебрегающий всякими условностями. Бон-сун приходится непросто среди таких разных мужчин.

В Wink также доступен один из самых успешных корейских сериалов «Потомки солнца» (16+). В центре мелодрамы — история любви женщины-врача Кан Мо-ён и миротворца ООН, капитана Ю Щи-джина. Она не приемлет насилия, а он — солдат и должен убивать. Расставшись, они снова встречаются в горячей точке. Противоречия мировоззрения меркнут на фоне войны, чувства героев обретают новую силу. В 2016 году этот грандиозный кинопроект с многомиллионным бюджетом и рекордно высоким рейтингом стал лучшим азиатским сериалом по версии Asian Television Awards.

Шеф-редактор телеканалов ООО «Тайм Медиа Групп» (дистрибьютор корейских телесериалов на территории РФ) Наталия Смирнова:

«Корейское телевидение мягче, чем корейское кино, хотя в сериалах часто поднимаются те же актуальные темы, а актеры из фильмов для большого экрана охотно снимаются в них. Телесериалы избегают гиперреализма, предлагая зрителю гармоничную и универсальную визуализацию. И как всегда, в адаптации контента большую роль играет перевод. Например, в корейском языке привычные нам обращения по именам зачастую заменяются на статус человека в обществе, должность в компании или роль в семье. Если использовать прямой перевод, следить за сюжетом будет сложно. Мы обязательно вводим имена героев, но переводим диалоги с учетом социальной и возрастной иерархии. Так сериалы становятся еще понятнее для массового зрителя».

Эти и другие сериалы, а также художественные фильмы, включая такие хиты, как «Олдбой» (18+) и «Паразиты» (18+), доступны для подписчиков цифрового видеосервиса Wink в специальном разделе «Корейские фильмы и сериалы». В январе 2022 года коллекция корейского кино в Wink вырастет в два раза — до 130 картин.

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Wink — цифровой видеосервис «Ростелекома», который объединяет преимущества интерактивного телевидения (более 400 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого контента на любой вкус (60 000 позиций). Wink доступен на экранах домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфоне или планшете (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), ноутбуке и компьютере (на видеопортале wink.ru). Также в сервисе представлены аудиокниги, караоке, облачные игры.

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ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество абонентов услуг ШПД превышает 13,5 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 10,9 млн пользователей, из них свыше 6,3 млн — IPTV. Дочерняя компания «Ростелекома» оператор Tele2 Россия является крупным игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим более 46,6 млн абонентов и лидирующим по индексу NPS (Net Promoter Score) — готовности пользователей рекомендовать услуги компании.

Выручка группы компаний за 9 месяцев 2021 г. составила 411,8 млрд руб., OIBDA достигла 169,7 млрд руб. (41,2% от выручки), чистая прибыль — 31,4 млрд руб.

«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.

Стабильное финансовое положение компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне «BBB-», агентства Standard & Poor’s на уровне «BB+», а также агентства АКРА на уровне «AA(RU)».

Фото: Ростелеком