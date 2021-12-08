Нижегородцы могут сдать сломанную технику на переработку 19 декабря

Нижегородцы могут сдать сломанную бытовую технику или нерабочую электронику на переработку. Об этом сообщили организаторы проекта "Нижний Новгород – экологическая столица" в социальных сетях. Сбор пройдёт в столице Приволжья 19 декабря. Место, где его организуют, будет названо позже.

Кроме того, подобная акция пройдёт в городе Бор на парковке у ТРК "Площадь" (улица Интернациональная, 12) 11 декабря. Сбор организуют с 13:00 до 14:30. Сдать можно будет любую технику или электронику: мобильные телефоны, электронные игрушки, пылесосы, компьютеры и другое.

– Также мы примем пластиковые карты и компакт-диски, – добавили организаторы экопроекта. – Всё собранное отправится к заготовителю, а затем – на переработку.

Напомним, что технику нельзя выбрасывать на свалку. Не секрет, что она содержит множество вредных веществ, таких ртуть, свинец и другие. Всё это при неправильной утилизации попадёт в окружающую среду и загрязнит её.

– И неизвестно, где с дождём выпадут эти токсические вещества. Любые загрязнители распространяются в природе на большие расстояния через грунтовые воды и воздух, – подчеркнули организаторы сбора электроники.

Более того, сданная на переработку техника позволит вернуть ценные материалы в производственный оборот, что позволит снизить добычу этих ресурсов. А добыча полезных ископаемых, как известно, тоже не самый экологичный вид деятельности.

– Возвращая в экономику материалы и металлы, мы оказываем значительное влияние на наш мир, – резюмировали организаторы проекта "Нижний Новгород – экологическая столица".