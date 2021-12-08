Исследование МегаФона: TikTok вошел в тройку самых популярных соцсетей нижегородцев

TikTok поднялся на третье место среди самых популярных соцетей в Нижегородской области, обогнав Одноклассники и Facebook. Первое место занимает ВКонтакте, второе – Instagram. К таким выводам пришли аналитики МегаФона, проанализировав мобильный интернет-трафик пользователей соцсетей в 2021 году.

За год совокупный объем мобильного интернет-трафика в соцсетях увеличился в 1,4 раза. На долю ВКонтакте приходится 38% трафика, потребляемого нижегородцами в соцсетях, далее следуют Instagram и TikTok, занимающие 27% и 23% соответственно.

Самый высокий показатель прироста в России продемонстрировал TikTok – в 2021 году мобильный интернет-трафик на платформе увеличился более чем в два раза. Специалисты МегаФона объясняют повышенный интерес к TikTok общим трендом на рост популярности коротких видео. Показатели в Instagram подтверждают оценки экспертов. После запуска раздела коротких видео Reels трафик в соцсети вырос на 53%.

По подсчётам специалистов МегаФона, в среднем один российский пользователь Instagram расходует 197 Мб интернет-трафика в сутки, для ВКонтакте этот показатель составляет 107 Мб, для TikTok 225 Мб.

В России самая активная аудитория у ВКонтакте – ежедневно её посещают 73% пользователей соцсети. Instagram расположился на втором месте со среднесуточной аудиторией в 60%, TikTok – 35%.

Фото: МегаФон