В Мининском университете открывается первый в России региональный Ситуационный образовательный центр

7 декабря в Точке кипения Мининского университета на Стратегической сессии ассоциации учителей ОБЖ и физкультуры Нижегородской области была представлена Концепция Ситуационного образовательного центра (СОЦ). Она получила одобрение членов ассоциации, министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области и заместителя губернатора Нижегородской области Петр Михайлович Банников. Чуть раньше идею создания СОЦ поддержала директор Центра экстренной психологической помощи МЧС РФ Юлия Сергеевна Шойгу. Центр будет собирать и накапливать опыт Мининского университета и профильных ведомств - МЧС, МВД, Росгвардии и ФСБ.

СОЦ задуман как образовательное пространство, в котором будут моделироваться опасные и чрезвычайные профессионально-педагогические ситуации, он предназначен для прогнозирования и выработки сценариев решения ситуаций и их профилактики. В Центре будут проходить подготовку педагоги Нижегородской области и студенты Мининского университета. В будущем целевые аудитории планируется расширить студентами и педагогами других вузов Нижегородской области и России.

СОЦ будет работать по следующим направлениям:

- профилактика скулшутинга,

- дорожно-транспортная и пожарная безопасность,

- гражданская оборона,

- первая помощь и психологическая поддержка,

- информационная и эпидемиологическая безопасность,

- профилактика экстремизма и терроризма.

Базой для СОЦ Мининский университет выбран не случайно - здесь с 2000 года готовят учителей ОБЖ, функционирует профильная кафедра физиологии и безопасности жизнедеятельности человека, проходит всероссийская олимпиада по ОБЖ, регулярно проводят курсы повышения квалификации учителей ОБЖ региона и страны. Кроме того, вуз является организатором Ассоциации учителей ОБЖ и физкультуры и развивает проект психологической поддержки родителей в рамках Родительского университета.

- Это задача крайне важная - речь идет о безопасности наших детей. Нам, как педагогическому университету, в современных условиях нужно уделять ей большое внимание, готовить педагогов, которые не растеряются и смогут предпринять грамотные действия в любой чрезвычайной ситуации, - рассказал ректор Мининского университета Виктор Сдобняков.

Фото пресс-службы Мининского университета