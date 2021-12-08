Укреплять отношения России и Танзании приглашены нижегородские лингвисты

Юрий Коробов на встрече с Послом РФ в Республике Танзания Юрием Поповым. Фото предоставлено Пресс-службой «Общества дружбы и развития культурно-деловых отношений с Объединенной республикой Танзания»

Эксперт в области экологии развития прибрежных территорий Волги, председатель совета директоров компании АО «Берега», глава Региональной общественной организации «Общество дружбы и развития культурно-деловых отношений с Объединенной республикой Танзания» Юрий Коробов провел ряд встреч с представителями министерства образования Танзании, направленных на включение русского языка в школьную программу этой африканской страны, сообщает Пресс-служба Общества. К сотрудничеству с учебными заведениями Танзании приглашаются нижегородские лингвисты.

Интерес к русскому языку и русской культуре растет на всем африканском континенте, и со следующего учебного года русский язык станет обязательным для изучения в университетах Центральноафриканской Республики. Как сообщает источник, Правительство Танзании приняло решение об открытии бакалавриата по русскому языку в Университете Додомы (The University of Dodoma). Уже утверждена программа создания кафедры на базе Центра русского языка в крупнейшем вузе Юго-Восточной Африки. В конце ноября преподаватели университета прошли курсы повышения квалификации на базе Русского дома в Дар-эс-Саламе. Уже через несколько лет университет выпустит квалифицированных учителей русского языка, и танзанийские школьники заговорят по-русски.

«Стремление к изучению русского языка в Танзании непосредственно связано с развитием экологического туризма и укрепления экономических и культурных связей. Многие танзанийцы стремятся получить высшее образование в России. Многие из них выбирают НГЛУ им.Н.А.Добролюбова как один из приоритетных вузов для обучения и стажировки. В свою очередь, лингвисты из крупнейшего нижегородского университета смогут отправиться на стажировку в Танзанию по программе обмена опытом между нашими странами. Изучение иностранного языка и культуры, а тем более получение образования в другой стране, как известно, рождает «народную дипломатию» — способствует расширению неформальных связей между странами и их гражданами, укреплению доверия, а вместе с тем и экономических отношений», - говорит глава Общества Дружбы с Танзанией Юрий Коробов.

По словам эксперта, созданная в апреле 2021 года Региональная общественная организация «Общество дружбы и развития культурно-деловых отношений с Объединенной республикой Танзания» добилось многого для популяризации русского языка в Танзании и для укрепления культурных и экономических связей с Россией.

«Сотрудничество между нашими странами не ограничивается областью образования. Так, Общество дружбы России и Танзании инициировало уникальный совместный проект, где специалисты из Танзании выступят в качестве экспертов в области развития территорий, перспективных для экологического туризма, - рассказывает эксперт-эколог Юрий Коробов. - А российская сторона планирует направить группу молодых специалистов на стажировку в национальные парки Танзании и поделиться своим опытом, направленным на сохранение и преумножение природных богатств».

Юрий Коробов также напомнил, что Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Саммита Россия – Африка, отметил, что у РФ и африканского континента общие или созвучные мнения по большинству актуальных глобальных и региональных проблем. «Наши страны заинтересованы в поступательном развитии российско-африканских отношений. Причём по всем направлениям», - подчеркнул тогда глава государства.