В ночь с 7 на 8 декабря в Дзержинске на борьбу со снегопадом вышло более 20 единиц спецтехники

Вчера, 7 декабря, на город обрушился обильный снегопад. По данным Комплексной лаборатории по мониторингу загрязнения окружающей среды г. Дзержинска, менее чем за сутки выпало 26 мм осадков, что составляет половину месячной нормы. Снежный покров составил 19 см.

Как подчеркнул заместитель главы города Дзержинска Денис Дергунов, коммунальные службы накануне снегопада были переведены в режим повышенной готовности. «Первые снегоуборочные машины МБУ «Город» и подрядчиков вышли на дороги города вчера около 17.00, - рассказал он. - Поздним вечером к ним присоединилась спецтехника Главного управления автомобильных дорог Нижегородской области. В целом, городские дороги и тротуары чистили в течение вечера и ночи. Мы задействовали от 17 до 21 спецмашины. Утром к работе присоединились дворники».

Как рассказал директор МБУ «Город» Александр Ржавин, за ночь вся техника прошла три цикла, то есть каждая единица техники трижды провела расчистку закрепленной за муниципальным учреждением территории от снега. «Уборка проводилась на главных городских магистралях и тротуарах, на поселковых дорогах ранним утром работали 9 снегоуборочных машин, - рассказал он. – Также к уборке присоединились 140 человек, которые расчищают остановки общественного транспорта, пешеходные переходы и парки города».

Своевременная уборка снега с дорог позволила избежать проблем с работой общественного транспорта. На маршрут 8 декабря вышел весь муниципальный транспорт, жалоб от пассажиров на его работу не поступало. В штатном режиме работают и частные компании-перевозчики.

На уборку дворовых территорий вышли дворники и снегоуборочная техника

Работы по расчистке города от снега продолжатся до полной расчистки города и поселков. По прогнозам синоптиков, снегопад продлится до пятницы, 10 декабря. Просьба к автомобилистам – не парковать машины на проезжих частях, тротуарах и проездах на дворовые территории. Также просьба обращать внимание на информационные стенды на подъездах, где будут размещены объявления о времени работы тяжелой техники во дворах.

«На уборку дворовых территорий вышли дворники и снегоуборочная техника. Вчера работа по уборке дворовых территорий началась в 19.00 и завершилась около полуночи, - отметил руководитель ООО «ДУК» Олег Богданов. – Сегодня с 7.00 начали работу 5 единиц техники и 72 дворника, к полудню количество техники увеличим до 7 единиц. Просим жителей внимательно следить за объявлениями на информационных стендах и при необходимости убирать машины с дворовых территорий для беспрепятственного проезда снегоуборочной техники. Уборка будет продолжаться до 11-12 часов ночи 8 декабря».

По информации МБУ «Город», вывоз снега на полигон будет организован после завершения снегопада.

Будьте внимательны на дорогах в условиях ухудшения видимости и в гололедицу, увеличивайте дистанцию между автомобилями и снижайте скорость для безопасности всех участников движения! Во избежание роста случаев ДТП рекомендовано во время снегопада передвигаться по городу на общественном транспорте.