Депутаты предложили продолжить архитектурно-художественное преображение Нижнего Новгорода после 800-летия

Постоянная комиссия городской Думы по развитию города, строительству и архитектуре на заседании 7 декабря 2021 года обсудила итоги работы по формированию архитектурно-художественного облика Нижнего Новгорода к его 800-летию.

Директор департамента градостроительного развития и архитектуры администрации города Алла Коновницына рассказала депутатам о том, какая работа была проведена по подготовке города к празднованию юбилея, предусматривающая повышение качества городской среды и ее художественно-эстетической привлекательности, снижение визуального шума.

В частности, было упорядочено размещение информационных конструкций на фасадах зданий. С этой целью были утверждены архитектурно-художественные концепции для 16 центральных улиц города. По словам Аллы Коновницыной, сейчас на стадии утверждения находится концепция Большой Печерской (от улицы Пискунова до Сенной площади) и разрабатываются концепции улиц Кожевенная, Ванеева, Чкалова и проспекта Ленина.

Департаментом градостроительного развития и архитектуры были согласованы более 3200 комплексных дизайн-проектов и более 7700 эскизов на размещение информационных конструкций. В то же время выявлено порядка 1,5 тысяч самовольно установленных информационных конструкций. Из них демонтировано в принудительном порядке – 917, в добровольном порядке – 409 конструкций.

В честь 800-летия городское пространство было украшено печатной и флаговой продукцией, а также элементами светодинамической иллюминации. Выполнена архитектурно-художественная подсветка самых значимых в градостроительном плане объектов и сооружений, в том числе Нижегородского кремля, храмов, мостов, памятников, центральных туристических улиц города.

Также при подготовке к 800-летию города разработано и выдано более 900 паспортов на декоративный ремонт и окраску фасадов зданий.

Алла Коновницына добавила, что департамент и подведомственное ему предприятие «Нижегородгражданпроект» принимали участие в разработке проектов благоустройства общественных пространств, проводимого «Центром 800» и в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

Депутаты отметили огромный объем работы по преображению города, выполненной в рамках подготовки к празднованию 800-летия.

«Действительно, сейчас мы живем в городе, который стал ярче, красивее и безопаснее. Речь не только о стандартном освещении, но и о художественной подсветке, которая картинку вечерами делает совершенно другой, – высказался депутат Руслан Станчев. – Есть ли у нас понимание по продолжению этой работы? Как известно, юбилей – это только начало нового, и мы хотим, чтобы в том числе в отдаленных от центра районах тоже появились такие точки притяжения, и соответствующая высокому уровню подсветка была доступна во всех частях города. Есть ли для этого ресурсы и программа?»

Директор департамента градостроительного развития и архитектуры отметила, что в 2022 году во всех районах города продолжится реализация программы ФКГС, и проектами предусмотрено не только дневное, но и ночное украшение благоустраиваемых общественных пространств.