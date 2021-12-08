Прямые рейсы из Нижнего Новгорода в Воронеж откроются 14 января

Прямое авиасообщение Нижнего Новгорода и Воронежа откроется 14 января 2022 года. Перелёты из Международного аэропорта Нижнего Новгорода имени В.П. Чкалова в столицу Черноземья будет выполнять авиакомпания Red Wings два раза в неделю, по понедельникам и пятницам. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Рейсы из Нижнего Новгорода запланированы на 16:25 с прибытием в Воронеж в 18:00. Обратные рейсы будут вылетать из Воронежа в 18:40, а садиться в столице Приволжья – в 20:20.

Отмечено, что время прибытия и отправления указано местное для каждого города. Производить перелёты будут на воздушных суднах Sukhoi Superjet 100.

Нижегородцы уже могут приобрести билеты для полёта в Воронеж. Подробнее с условиями перевозки вы можете познакомиться на сайте авиакомпании "Red Wings".

Напомним, не так давно стало известно, что нижегородский аэропорт возобновил перелёты в Уфу.