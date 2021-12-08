Тепло и свет отключат в трех домах Нижнего Новгорода 8 декабря

Отопление и свет отключат в трех домах Нижнего Новгорода 8 декабря. Отключения запланированы в Московском и Канавинском районах, сообщается на сайте Управления ГО и ЧС города.

В Канавинском районе отключат отопление по адресу улица Есенина, 4Б. Тепло не будет поступать в квартиры жильцов с 9 до 15 часов.

В Московском районе свет отключат на проспекте Героев, 23 – электричества не будет с 10 до 17 часов. А у жителей дома № 197 по Московскому шоссе с 9 до 13 часов не будет отопления.

В указанное время будут проводиться плановые работы на системах ЖКХ.