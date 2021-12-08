Нижегородскую медсестру задержали за продажу сертификатов о вакцинации от COVID-19. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Нижегородской области задержали 37-летнюю медсестру, которая продавала сертификаты о вакцинации от COVID-19. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.

- В ходе расследования уголовного дела и проведения оперативно-розыскных мероприятий установлена личность женщины, которая изготовила и реализовала два фиктивных сертификата о прохождении вакцинации против коронавирусной инфекции, - пояснили в ведомстве.

Таким образом она сделала справки с занесением в реестр двум мужчинам. В качестве вознаграждения за свои услуги женщина брала три тысячи рублей и алкоголь.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов». Максимальное наказание по данной статье – лишение свободы на срок до двух лет. Из медицинского учреждения медсестра была уволена.