Улицы Нижнего Новгорода чистят от последствий мощного снегопада с 17:00. Дорожники вышли мести тротуары и дороги. Об этом сообщил мэр города Юрий Шалабаев.

Ранее мы рассказывали, что нижегородские улицы заранее обработали противогололёдными материалами, когда поступило предупреждение о приближении сильного снегопада.

– Перед прогнозируемыми осадками дорожная техника и рабочие обработали проезжие части и тротуары реагентами, чтобы нижегородцы не испытали неудобств в связи с непогодой, возвращаясь вечером с работы, – пояснил Юрий Шалабаев. – С 17:00 началось прометание магистралей с одновременной обработкой. После чего на дороги вышла спецтехника для формирования снежных валов, которые позднее вывезут с дорог. Работа будет продолжаться круглосуточно.

Глава города также добавил, что поручил главам районов докладывать ему о ситуации на дорогах каждые несколько часов.

Напомним, сегодня Нижний Новгород встал в 10-балльных пробках из-за снегопада.