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Общество7 декабря 2021 18:22

Завод по переработке стекла начнёт действовать в Нижегородской области в 2022 году

Ежемесячно на нём можно будет переработать 14 млн стеклянных бутылок
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА
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Предприятие по переработке стеклотары и стеклобоя планируется запустить в Нижнем Новгороде в 2022 году. Об этом сообщили в NewsRoom24 со ссылкой на видеотрансляцию заседания городской Думы по экологии, прошедшее сегодня, 7 декабря.

Работа предприятия должна стартовать осенью следующее года. Проект должен позволить ежемесячно собирать и перерабатывать 14 миллионов стеклянных бутылок.

Нижегородцы уже сдают стекло на переработку в "ЭкоПункты". В ходе этой программы стеклотару моют, сушат и переплавляют для повторного использования. Кроме того, полученный материал поступает на стекольные производства вместо карьерного песка. В результате меньшее количество стекла будет попадать на полигоны ТБО.