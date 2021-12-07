Завод по переработке стекла начнёт действовать в Нижегородской области в 2022 году

Предприятие по переработке стеклотары и стеклобоя планируется запустить в Нижнем Новгороде в 2022 году. Об этом сообщили в NewsRoom24 со ссылкой на видеотрансляцию заседания городской Думы по экологии, прошедшее сегодня, 7 декабря.

Работа предприятия должна стартовать осенью следующее года. Проект должен позволить ежемесячно собирать и перерабатывать 14 миллионов стеклянных бутылок.

Нижегородцы уже сдают стекло на переработку в "ЭкоПункты". В ходе этой программы стеклотару моют, сушат и переплавляют для повторного использования. Кроме того, полученный материал поступает на стекольные производства вместо карьерного песка. В результате меньшее количество стекла будет попадать на полигоны ТБО.