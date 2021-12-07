Расписание электрички "Починки – Варя" изменится в Нижнем Новгороде с 12 декабря

Расписание городской электрички "Починки – Варя" изменится в Нижнем Новгороде с 12 декабря. В пресс-службе АО "Волго-Вятская пригородная пассажирская компания" отметили, что новый график разработали с учётом пожеланий пассажиров. Его преобразование прошло в рамках трансформации транспортной системы Нижегородской агломерации. Кроме того, расписание легко запоминается.

Итак, городская электричка ходит с 05:30 до 22:20. Со станции Починки с 06:00 до 10:00 поезда будут отправляться в 2 минуты и 32 минуты каждого часа. То есть в 07:02, 07:32, 08:02, 08:32 и так далее. В обратном направлении, со станции Варя, – в 20 и 50 минут каждого часа. Например, в 16:50, 17:20 и так далее.

С 10:00 до 14:00 электрички будут отправляться каждые 40 минут. Между станциями Починки и Варя ввели остановку на платформе "Светлоярская", благодаря чему жители близлежащих домов по улицам Станиславского и Сутырина смогут добираться домой поздним вечером комфортнее.