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Общество7 декабря 2021 17:07

В 24 районах Нижегородской области не выявили новых заражений коронавирусом за сутки

655 новых заражений зарегистрировали в регионе в целом
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА
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В 24 районах Нижегородской области не обнаружили новых заболевших коронавирусом за прошедшие сутки. Статистикой заражений поделились в пресс-службе нижегородского регионального правительства.

К примеру, новых заразившихся не выявили в Богородском, Большеболдинском, Большемурашкинском, Вадском, Варнавинском, Вачском, Вознесенском, Княгининском, Кулебакском районах и многих других.

Напомним, за минувшие сутки в Нижегородской области зарегистрировали 655 новых случаев COVID-19. Общее число заражённых превысило 219 тысяч человек.

Выздоровевших уже более 189,3 тысячи человек. За последние сутки болезнь побороли 688 жителей региона.

К сожалению, 13 нижегородцев не справились с коронавирусом. Общее число жертв насчитывает 9 125 человек.