Парад сказочных героев откроет фестиваль "Новогодняя столица России" в Нижнем Новгороде 11 декабря

Торжественный парад сказочных героев откроет фестиваль "Новогодняя столица России – 2022" в Нижнем Новгороде 11 декабря. Шествие начнётся в 17:00 по улице Большой Покровской от площади Минина и Пожарского в сторону площади Горького, на которой в этом году пройдёт традиционная Горьковская ёлка. К конечной точке парад прибудет в 19:00. Об этом информирует пресс-служба нижегородского областного правительства.

– Главным героем парада станет мальчик Ваня Мечтатель, – рассказали в ведомстве. – Он расскажет историю своего посещения фабрики, на которой раньше производили одинаковые снежинки. Ваня предложил владельцу фабрики сделать процесс более творческим и разнообразить снежинки работами бабушки, чтобы каждая частичка зимы была уникальным сплавом творчества и технологии . С тех пор во всём мире снежинки стали разными, а фабрика стала именоваться "Волшебной кузницей снежинок".

Вместе с тем Ваня продемонстрирует символ новогодней столицы – снежинку, выполненную в технике казаковской филиграни. Всех желающих мальчик пригласит прогуляться с ним, а также предложит зажечь Горьковскую ёлку и вручить зимний символ Деду Морозу на площади Горького.

В правительстве отметили, что парад пройдёт по 16 станциям на Большой Покровской. К примеру, самые крупные из них: на выходе из подземного перехода в начале главной пешеходной улицы, на Театральной площади, в сквере имени Свердлова, возле магазина "Художественные промыслы", на площади перед кинотеатром "Октябрь", на площади Горького.

Зрителям будет удобно присоединиться к параду на этих станциях, так как на них колонна будет делать небольшие остановки.

Более того, парад сопроводят диджеи и губернский оркестр.